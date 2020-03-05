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5 березня • оновлено в 17:25
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У центрі Києва влаштували розбірки зі стріляниною: є постраждалі

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У Києві між компаніями виник конфлікт, який закінчився стріляниною. У результаті двоє людей отримали травми й були госпіталізовані.

Інцидент трапився на вулиці Жилянській у Шевченківському районі увечері 4 березня, повідомило джерело OBOZREVATEL. Потерпілі – чоловіки 30 і 35 років. Один отримав поранення руки, другий – травму грудної клітки.

У пресслужбі ГУ Національної поліції у Києві цей випадок журналістам підтвердили, уточнивши, що стрілянина велася з пневматичної зброї.

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Розбірки відбулися на вулиці Жилянській

Розбірки відбулися на вулиці Жилянській

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в спортзалі Солом'янського району Києва між відвідувачами виник конфлікт, внаслідок якого один із них відкрив стрілянину.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал стрілянина
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