У центрі Києва влаштували розбірки зі стріляниною: є постраждалі

У Києві між компаніями виник конфлікт, який закінчився стріляниною. У результаті двоє людей отримали травми й були госпіталізовані.
Інцидент трапився на вулиці Жилянській у Шевченківському районі увечері 4 березня, повідомило джерело OBOZREVATEL. Потерпілі – чоловіки 30 і 35 років. Один отримав поранення руки, другий – травму грудної клітки.
У пресслужбі ГУ Національної поліції у Києві цей випадок журналістам підтвердили, уточнивши, що стрілянина велася з пневматичної зброї.
Стрілянина в Києві
Вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).
Розбірки відбулися на вулиці Жилянській
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, в спортзалі Солом'янського району Києва між відвідувачами виник конфлікт, внаслідок якого один із них відкрив стрілянину.
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