У центрі Києва влаштували розбірки зі стріляниною: є постраждалі

У Києві між компаніями виник конфлікт, який закінчився стріляниною. У результаті двоє людей отримали травми й були госпіталізовані.

Інцидент трапився на вулиці Жилянській у Шевченківському районі увечері 4 березня, повідомило джерело OBOZREVATEL. Потерпілі – чоловіки 30 і 35 років. Один отримав поранення руки, другий – травму грудної клітки.

У пресслужбі ГУ Національної поліції у Києві цей випадок журналістам підтвердили, уточнивши, що стрілянина велася з пневматичної зброї.

Стрілянина в Києві

Вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Розбірки відбулися на вулиці Жилянській Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в спортзалі Солом'янського району Києва між відвідувачами виник конфлікт, внаслідок якого один із них відкрив стрілянину.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram