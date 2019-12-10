У центрі Києва викрали дитину: введений план "Перехоплення"

У центрі Києва, на вулиці Хрещатик, 10 грудня викрали й відвезли в невідомому напрямку дитину.
У місті ввели оперативний план "Перехоплення". Про це написало видання "Інформатор" з посиланням на власні джерела.
Інцидент трапився неподалік від спеціалізованої середньої школи №53. Дівчинку 12 років відвезли на Volkswagen Multivan чорного кольору. Попередні номери автомобіля: АА2838ТО. Ймовірно, машина вирушила в бік Оболоні.
У центрі Києва викрали дитину. Ілюстрація
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У смт. Коцюбинське Київської області 23 жовтня невідома жінка вкрала маленьку дитину. Вона познайомилася з сім'єю малюка під приводом допомоги малозабезпеченим.
Пізніше правоохоронці дали відбій з перехоплення – розшукуваним авто виявилося таксі.
Втім, незабаром викрадачку встановили і затримали в Софіївській Борщагівці. Було знайдено й дитину.
Викрадачкою немовляти під Києвом виявилася жінка, яка не може мати власних дітей.
Вона раніше воювала на Донбасі у добровольчому батальйоні.
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