У центрі Києва викрали дитину: введений план "Перехоплення"

У центрі Києва, на вулиці Хрещатик, 10 грудня викрали й відвезли в невідомому напрямку дитину.

У місті ввели оперативний план "Перехоплення". Про це написало видання "Інформатор" з посиланням на власні джерела.

Інцидент трапився неподалік від спеціалізованої середньої школи №53. Дівчинку 12 років відвезли на Volkswagen Multivan чорного кольору. Попередні номери автомобіля: АА2838ТО. Ймовірно, машина вирушила в бік Оболоні.

У центрі Києва викрали дитину. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У смт. Коцюбинське Київської області 23 жовтня невідома жінка вкрала маленьку дитину. Вона познайомилася з сім'єю малюка під приводом допомоги малозабезпеченим.

Пізніше правоохоронці дали відбій з перехоплення – розшукуваним авто виявилося таксі.

Втім, незабаром викрадачку встановили і затримали в Софіївській Борщагівці. Було знайдено й дитину.

Викрадачкою немовляти під Києвом виявилася жінка, яка не може мати власних дітей.

Вона раніше воювала на Донбасі у добровольчому батальйоні.

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