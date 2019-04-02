У центрі Києва відкрили смертельний вогонь: перші подробиці і фото

У Печерському районі Києва увечері 2 квітня в результаті конфлікту загинула людина.
Як повідомили джерела OBOZREVATEL, НП трапилася близько 20:00 на вулиці Круглоуніверситетській, 7.
За твердженням джерел, була давня суперечка власників квартири і судові тяжби.
Увечері один із них задумав вирішити проблему силовим шляхом і приїхав із "групою підтримки".
Той власник житла, який перебував всередині, відкрив вогонь у тих, хто вибив двері.
58-річний чоловік стріляв із турецької рушниці Kral Arms Tactical. Постраждалого врятувати не вдалося.
Стрілок затриманий правоохоронцями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві відбулася страшна ДТП. У момент аварії в машині перебувало восьмеро пасажирів: четверо дорослих і четверо дітей.
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