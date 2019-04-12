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/Кримінал

У центрі Києва трапилася масштабна ДТП із 4 авто: є постраждалі

1.2тЧитати матеріал російською

У центрі Києва на вул. Грушевського 12 квітня трапилася аварія з чотирма автомобілями. У ДТП постраждали три особи.

Зіткнення відбулося після того, як на червоний сигнал світлофора пролетів Daewoo. Він врізався у Toyota, яка стояла на перехресті. Її розвернуло і відкинуло у Volkswagen і Hyndai, пише "Інформатор".

"За словами співробітників поліції, травми учасників виявилися легкими. Однак їх усіх відвезли карети швидкої допомоги", – уточнили в ЗМІ.

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ДТП у центрі Києва

ДТП у центрі Києва

"Інформатор"

Встановленням усіх деталей аварії займається поліція.

ДТП у центрі Києва

ДТП у центрі Києва

"Інформатор"

ДТП у центрі Києва

ДТП у центрі Києва

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у березні на Майдані Незалежності в Києві відбулася масштабна ДТП, яка паралізувала автомобільний рух у центрі міста.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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