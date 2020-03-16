У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа. Відео з місця НП

У центрі Києва 16 березня спалахнула масштабна пожежа у будинку на вулиці Олеся Гончара, 30. Вогонь поширився навіть на територію біля будівлі.

Про НП повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Telegram. На місце прибули рятувальники ДСНС (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Небайдужі люди самостійно відтягнули автівки подалі. Залишилися тільки позашляховики OSCE, для яких потрібна спеціальна техніка", – йдеться у дописі.

У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа

Як повідомляв OBOZREVATEL, на покинутому військовому заводі "Радикал", який часто називають "ртутною бомбою" Києва, 14 березня спалахнула потужна пожежа.

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