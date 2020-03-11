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11 березня • оновлено в 15:38
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У центрі Києва розстріляли Mercedes: фото та відео з місця НП

9.9т
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У середу, 11 березня, в Києві невідомі розстріляли елітний автомобіль Mercedes.

Про це повідомляє телеграм-канал "Київ Оперативний".

"З вулиці Юрія Іллєнка, 39, на лінію 102 надійшов виклик. Дзвонив водій автомобіля Mercedes. Він повідомив, що припаркував свій автомобіль, пішов у справах, а коли повернувся – побачив на бічному водійському склі отвори, схожі на кульові", – йдеться в повідомленні.

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Інформатор

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Інформатор

У пригоді ніхто не постраждав. Водій авто від коментарів відмовився і не скористався. На даний момент правоохоронці встановлюють причини події.

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

інформатор

Журналіст Влад Антонов в Facebook повідомив, що стрілянина сталася у дитячій лікарні в 1 км від метро станції "Лук'янівська".

Видання "Інформатор" пише, що за словами очевидців, незадовго до приїзду поліції чули звуки, схожі на постріли. У вікні Mercedes були помітні два отвори, схожі на ті, що залишаються після пострілів.

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Інформатор

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Інформатор

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Інформатор

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Інформатор

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

У Києві розстріляли Мерседес

У Києві розстріляли Мерседес

У Києві розстріляли Мерседес

У Києві розстріляли Мерседес

У Києві розстріляли Мерседес

У Києві розстріляли Мерседес

Як повідомляв OBOZREVATEL, в столиці між компаніями виник конфлікт, який закінчився стріляниною. У результаті двоє людей отримали травми і були госпіталізовані.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
стрілянина
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Иванова Елена
Иванова Елена
Я думаю, что детская больница там совершенно не причем!! Там рядышком Киевэнерго))) Кому то счет прислали исходя из стоимости Мерседеса))))))))))
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Блин, прочитав заголовок, подумал теракт или грохнули кого, ну как заведено в Европе, а это так т.н. народные мстители. Ох, хоть спать буду спокойно.
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Шкорына Николай
Шкорына Николай
Водителя на мед.обследование нужно в псих.больницу отправить! "Он сообщил, что припарковал свой автомобиль", припарковал? На тротуаре? Оно реально больное!
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