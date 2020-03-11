У центрі Києва розстріляли Mercedes: фото та відео з місця НП

У середу, 11 березня, в Києві невідомі розстріляли елітний автомобіль Mercedes.
Про це повідомляє телеграм-канал "Київ Оперативний".
"З вулиці Юрія Іллєнка, 39, на лінію 102 надійшов виклик. Дзвонив водій автомобіля Mercedes. Він повідомив, що припаркував свій автомобіль, пішов у справах, а коли повернувся – побачив на бічному водійському склі отвори, схожі на кульові", – йдеться в повідомленні.
Стрілянина в Києві
Інформатор
Стрілянина в Києві
Інформатор
У пригоді ніхто не постраждав. Водій авто від коментарів відмовився і не скористався. На даний момент правоохоронці встановлюють причини події.
Стрілянина в Києві
інформатор
Журналіст Влад Антонов в Facebook повідомив, що стрілянина сталася у дитячій лікарні в 1 км від метро станції "Лук'янівська".
Видання "Інформатор" пише, що за словами очевидців, незадовго до приїзду поліції чули звуки, схожі на постріли. У вікні Mercedes були помітні два отвори, схожі на ті, що залишаються після пострілів.
Стрілянина в Києві
Інформатор
Стрілянина в Києві
Інформатор
Стрілянина в Києві
Інформатор
Стрілянина в Києві
Інформатор
Стрілянина в Києві
Стрілянина в Києві
У Києві розстріляли Мерседес
У Києві розстріляли Мерседес
У Києві розстріляли Мерседес
Як повідомляв OBOZREVATEL, в столиці між компаніями виник конфлікт, який закінчився стріляниною. У результаті двоє людей отримали травми і були госпіталізовані.
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