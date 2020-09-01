У центрі Києва п'яний водій влетів у кафе з людьми. Відео

Карина Бондаренко Кримінал 07:11, 1.09.2020 Оновлено: 07:46, 1.09.2020

У Києві в ніч на вівторок, 1 вересня, водій на Volkswagen в'їхав у літній майданчик кафе, де були відвідувачі.

Аварія трапилася близько 01:00 на Бессарабській площі, повідомляє "Київ оперативний" в Telegram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що одного постраждалого терміново госпіталізували. Поліція офіційного коментаря з приводу ДТП поки не давала.

За словами очевидців, водій був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві організували інтернет-магазин з продажу марихуани і "кексів" з наркотиками.

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