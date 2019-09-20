У Шевченківському районі Києва 20 вересня приблизно опівночі відбулася ДТП за участі двох автомобілів. На перетині вулиць Велика Житомирська та Олеся Гончара Mercedes влетів у Mazda. Друге авто відкинуло у фасад будівлі.

У водійки Mercedes були ознаки алкогольного сп'яніння, повідомив "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами водія Mazda, він рухався вулицею Велика Житомирська в бік Михайлівського монастиря і проїжджав перехрестя з вулицею Гончара на зелений сигнал світлофора. В цей час у нього влетіло інше авто.

У центрі Києва п'яна водійка влаштувала жорстку ДТП Інформатор

У результаті удару перший автомобіль розвернуло, і він влетів у фасад будинку. Mazda вдарився об кут будівлі й погнув вивіску магазину квітів на першому поверсі.

Водій цього авто пошкодив руку і коліно, жінка ж за кермом Mercedes не постраждала. Вона була здивована тим, як могла трапитися ДТП, а також стверджувала, що перебувала в тверезому стані і їхала за правилами. Тест на драгері показав, що в крові жінки містилося 1,1 проміле алкоголю (за норми 0,2).

У Шевченківському районі Києва 20 вересня приблизно опівночі відбулася ДТП Інформатор

Автомобіль Mercedes влетів у Mazda Інформатор

У водійки Mercedes були ознаки алкогольного сп'яніння Інформатор

У Шевченківському районі Києва 20 вересня приблизно опівночі відбулася ДТП Інформатор

Автомобіль Mercedes влетів у Mazda Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 17 вересня на проспекті Глушкова в Голосіївському районі трапилася ДТП за участю легкового автомобіля і тролейбуса. В результаті удару легковик загорівся.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал