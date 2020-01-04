У центрі Києва посеред ночі спалахнуло авто: пошкоджені банк і будинок

У центрі Києва, на вулиці Велика Васильківська, 112, в суботу, 4 січня, згорів припаркований автомобіль Peugeot. Він стояв близько до житлового будинку, тому вогонь розбив вікна банку на першому поверсі і покрив кіптявою балкони до четвертого поверху.

Про НП до екстрених служб повідомили вночі, близько 2:00. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Кому належить авто – невідомо, адже воно на єврономерах, а водія на місці не було. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

У центрі Києва посеред ночі спалахнуло авто Інформатор

Очевидиця розповіла, що прокинулася, коли почула гучний звук, а в квартирі з'явився запах гару. Визирнувши з вікна, вона побачила палаючий автомобіль і стовп диму, який покривав вікна багатоповерхівки.

Рятувальники оперативно ліквідували вогонь, але автомобіль майже повністю згорів, від нього залишилася тільки задня частина. Що стало причиною НП – також невідомо.

У центрі Києва 4 січня згорів припаркований автомобіль Peugeot Інформатор

Вогонь розбив вікна банку і покрив кіптявою балкони будинку Інформатор

У центрі Києва 4 січня згорів припаркований автомобіль Peugeot Інформатор

Вогонь розбив вікна банку і покрив кіптявою балкони будинку Інформатор

У центрі Києва 4 січня згорів припаркований автомобіль Peugeot Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 грудня в Дніпровському районі Києва трапилася пожежа в церкві Дружин Мироносиць на вулиці Празькій.

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