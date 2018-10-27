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/Кримінал

У центрі Києва неадекват покусав людей: опубліковано відео

6.2тЧитати матеріал російською

Біля станції метро "Хрещатик" сталася бійка між нетверезими молодими людьми. Неадекватний чоловік напав на своїх товаришів і покусав їх.

Бійка сталася в п'ятницю, 26 жовтня, близько 23:50 повідомляє "Інформатор". За словами очевидців, неадекватний чоловік на ім'я Віталій влаштував бійку з друзями, які разом з ним розпивали спиртні напої.

У розпал бійки він вкусив подругу за палець, а свого товариша вкусив за обличчя. Друзі в боргу не залишилися і, в свою чергу, застосували силу проти Віталія, надававши йому стусанів. Щоб втихомирити буйного чоловіка до місця бійки приїхали кілька екіпажів патрульної поліції.

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В результаті бійки чоловіка і жінку забрала машина "швидкої" допомоги. Віталія затримали правоохоронці. На місці працювали три екіпажі патрульної поліції і два автомобіля медиків. Деталі події встановить слідство.

У центрі Києва неадекват покусав людей: опубліковано відео
У центрі Києва неадекват покусав людей: опубліковано відео
У центрі Києва неадекват покусав людей: опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві сталася масова бійка зі стріляниною.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Національна поліція України
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