У центрі Києва неадекват покусав людей: опубліковано відео

Біля станції метро "Хрещатик" сталася бійка між нетверезими молодими людьми. Неадекватний чоловік напав на своїх товаришів і покусав їх.

Бійка сталася в п'ятницю, 26 жовтня, близько 23:50 повідомляє "Інформатор". За словами очевидців, неадекватний чоловік на ім'я Віталій влаштував бійку з друзями, які разом з ним розпивали спиртні напої.

У розпал бійки він вкусив подругу за палець, а свого товариша вкусив за обличчя. Друзі в боргу не залишилися і, в свою чергу, застосували силу проти Віталія, надававши йому стусанів. Щоб втихомирити буйного чоловіка до місця бійки приїхали кілька екіпажів патрульної поліції.

В результаті бійки чоловіка і жінку забрала машина "швидкої" допомоги. Віталія затримали правоохоронці. На місці працювали три екіпажі патрульної поліції і два автомобіля медиків. Деталі події встановить слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві сталася масова бійка зі стріляниною.