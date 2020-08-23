У центрі Києва напередодні Дня Незалежності зловили "стрілка" "ДНР". Фото
На станції метро "Майдан Незалежності" у Києві затримали чоловіка, у якого виявили посвідчення "народного ополченця Донбасу".
Про це повідомила пресслужба Національної поліції. Затриманого передали працівникам Служби безпеки України.
У неділю, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро "Майдан Незалежності" звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився. Коли його запросили в кімнату поліції, з'ясувалося, що він прибув до Києва з тимчасово окупованої території.
Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої "Донецької народної республіки".
Зокрема, у нього був "військовий квиток ДНР" і посвідчення "народного ополченця Донбасу", де зазначено, що він є "стрільцем".
Співробітники СБУ встановлять мету перебування "ополченця" в столиці і дадуть правову оцінку його діям.
Як повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідка СБУ затримала при спробі перетнути лінію розмежування на КПВВ на Донбасі російського найманця – 20-річного жителя Донецька Сергія Любецького.