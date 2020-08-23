У центрі Києва напередодні Дня Незалежності зловили "стрілка" "ДНР". Фото

У Києві на Майдані Незалежності затримали "ополченця Донбасу". Колаж

На станції метро "Майдан Незалежності" у Києві затримали чоловіка, у якого виявили посвідчення "народного ополченця Донбасу".

Про це повідомила пресслужба Національної поліції. Затриманого передали працівникам Служби безпеки України.

У неділю, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро "Майдан Незалежності" звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився. Коли його запросили в кімнату поліції, з'ясувалося, що він прибув до Києва з тимчасово окупованої території.

Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої "Донецької народної республіки".

Зокрема, у нього був "військовий квиток ДНР" і посвідчення "народного ополченця Донбасу", де зазначено, що він є "стрільцем".

Співробітники СБУ встановлять мету перебування "ополченця" в столиці і дадуть правову оцінку його діям.

На станції метро "Майдан Незалежності" поліція звернула увагу на чоловіка, який дивно поводився (Пресслужба Нацполіції)

Під час огляду у чоловіка виявили документи, видані окупаційною владою "ДНР" (Пресслужба Нацполіції)

У посвідченні "ополченця" затриманий значився "стрільцем" (Пресслужба Нацполіції)

Затриманий був нагороджений медаллю "За оборону Слов'янська" (Пресслужба Нацполіції)

Як повідомляв OBOZREVATEL, контррозвідка СБУ затримала при спробі перетнути лінію розмежування на КПВВ на Донбасі російського найманця – 20-річного жителя Донецька Сергія Любецького.

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