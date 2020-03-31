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31 березня • оновлено в 10:44
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У центрі Києва на ходу загорівся автомобіль. Відео пожежі

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У центрі Києва у вівторок вранці, 31 березня, на ходу загорівся легковий автомобіль.

Жахливий інцидент трапився на бульварі Лесі Українки. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце прибули поліцейські та рятувальники ГСЧС. Наразі невідомо, чи є постраждалі.

У центрі Києва на ходу загорівся автомобіль

У центрі Києва на ходу загорівся автомобіль

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва 30 березня спалахнула масштабна пожежа у приватному триповерховому будинку на вулиці Квітки-Основ'яненка, 36. В результаті будівля згоріла дотла.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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