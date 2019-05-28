У центрі Києва хлопцеві порізали обличчя ножем: фото і відео 18+

У центрі Києва на Майдані Незалежності зчинилася бійка з холодною зброєю, під час якої 18-річному хлопцю сильно порізали обличчя.

За попередніми даними, двоє хлопців вживали алкогольні напої на вулиці, і до них підійшла компанія з іще трьох молодиків. Знайомство швидко переросло в бійку, пише "Інформатор" (фото і відео 18+, щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Під час конфлікту один із трьох завдав декілька ножових поранень опоненту. Також постраждав і товариш потерпілого, але він отримав незначні травми", – уточнили в ЗМІ.

Після бійки група з трьох хлопців зникла – їх розшукують співробітники поліції.

Місце бійки інформатор

Потерпілий інформатор

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в одній із квартир багатоповерхівки влаштували серйозну бійку з ножовими пораненнями. Суперечка нібито виникла через любовні стосунки. В результаті двоє осіб отримали удари ножем, ще один – побої (руки і голова).

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