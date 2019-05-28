ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У центрі Києва хлопцеві порізали обличчя ножем: фото і відео 18+

3.9тЧитати матеріал російською

У центрі Києва на Майдані Незалежності зчинилася бійка з холодною зброєю, під час якої 18-річному хлопцю сильно порізали обличчя.

За попередніми даними, двоє хлопців вживали алкогольні напої на вулиці, і до них підійшла компанія з іще трьох молодиків. Знайомство швидко переросло в бійку, пише "Інформатор" (фото і відео 18+, щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Під час конфлікту один із трьох завдав декілька ножових поранень опоненту. Також постраждав і товариш потерпілого, але він отримав незначні травми", – уточнили в ЗМІ.

Новини
Вдарив ножем у груди: в Києві під нічним клубом трапилася жорстока бійка

Після бійки група з трьох хлопців зникла – їх розшукують співробітники поліції.

Місце бійки

Місце бійки

інформатор

Потерпілий

Потерпілий

інформатор

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в одній із квартир багатоповерхівки влаштували серйозну бійку з ножовими пораненнями. Суперечка нібито виникла через любовні стосунки. В результаті двоє осіб отримали удари ножем, ще один – побої (руки і голова).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
2
Смішно
1
Цікаво
9
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Юг Руси
Юг Руси
Это нормально
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Попова Елена
Попова Елена
Cпаcибо тoму, кто покaзал мнe чyдо-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁8f7thle Прocто пpойдя пpостой oпрoс пoлучилa пoчти пoлугoдoвyю зарплaту)) Пoльзуйтecь, пoка ecть возмoжноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки