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/Кримінал

У центрі Києва евакуювали ТЦ: що трапилося

2.2тЧитати матеріал російською

У Києві 1 квітня невідомі повідомили про мінування ТЦ "Глобус", який розташований у центрі столиці.

Частина Майдану Незалежності оточена правоохоронцями, фахівці проводять перевірку, пише Еспрессо. З ТЦ довелося евакуювати працівників і відвідувачів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На місце виїхали поліцейські, слідчо-оперативна група, кінологи і вибухотехніки", – уточнили очевидці.

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У Києві евакуювали ТЦ

У Києві евакуювали ТЦ "Глобус"

Скріншот Інформатор

У Києві евакуювали ТЦ

У Києві евакуювали ТЦ "Глобус"

Скріншот Інформатор

Низка помилкових повідомлень про замінування в Києві відбулася 27 березня. Спочатку анонім заявив про вибухівку на Майдані Незалежності.

Після цього повідомили про мінування ТРЦ Gulliver – з будівлі довелося евакуювати всіх працівників і відвідувачів. Також вибухівку довелося шукати в ТРЦ Sky Mall.

Як писав OBOZREVATEL, 31 березня невідомі повідомили про замінування готелю "Україна", який розташований у центрі Києва. З будівлі довелося евакуювати приблизно 150 осіб.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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