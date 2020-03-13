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13 березня • оновлено в 11:55
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У центрі Києва чоловіки влаштували бійку на палицях. Відео інциденту

1.6т
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У центрі Києва троє чоловіків влаштували бійку на палицях. За словами очевидців, інцидент трапився через те, що молоді люди "не поділили дівчину".

Бійка выдбулася на проспекті Перемоги, 3. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За словами очевидців, молоді люди не поділили дівчину і почали битися на палицях. Незрозуміло тільки, чому вони були втрьох", – йдеться в пості.

У центрі Києва чоловіки влаштували бійку на палицях

У центрі Києва чоловіки влаштували бійку на палицях

Примітно, що під час інциденту чоловіки зачепили автомобіль, який стояв поруч. У нього увімкнулася сигналізація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого в Києві прямо на вулиці троє молодих людей влаштували жорстоку бійку.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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