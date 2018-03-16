У центрі Києва чоловік перерізав собі горло: подробиці трагедії

На Подолі в Києві 16 березня чоловік покінчив життя самогубством, кілька разів ударивши себе ножем у шию.

Про це "Обозревателю" повідомила речник поліції столиці Оксана Блищик.

"Свідки вказують на те, що це самогубство. Але причина смерті буде відома після судово-медичної експертизи", - сказала Блищик.

У поліції Києва встановили, що загиблий - житель столиці 1989 року народження. Попередньо відомо, що чоловік з дівчиною перебували в закладі. Після обіду вони попрямували до виходу, однак дівчина відійшла, тому що забула банківську картку. Коли ж повернулася, побачила непритомного чоловіка з ножовим пораненням шиї.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Подільського управління поліції.

Правоохоронці готують відкриття кримінального провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією - самогубство.

Місце самогубства чоловіка в Києві прес-служба поліції Києва

Місце самогубства чоловіка в Києві прес-служба поліції Києва

Як повідомляв "Обозреватель", у п'ятницю, 16 березня, біля входу в ресторан "Пузата Хата" виявили тіло чоловіка з перерізаним горлом. На час роботи поліції заклад закрили.