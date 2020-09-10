У торговому центрі Києва сталася стрілянина, є поранений

У торговому центрі в Оболонському районі Києва сталася стрілянина, в результаті якої поранення отримала одна людина.

Інцидент стався на Оболонському проспекті близько 18:15, повідомляється на сайті Національної поліції Києва. Правоохоронці не уточнили, про який саме ТЦ йдеться, однак за даними джерела OBOZREVATEL це сталося в Dream Town 1.

Зазначається, що між потерпілим і декількома невідомими виник конфлікт, наслідок якого один з його учасників дістав пістолет і кілька разів вистрілив в свого опонента. За попередніми даними, зброя була травматичною.

Зловмисники втекли з місця події, а 25-річного хлопця доставили з пораненнями ніг до лікарні.

Правоохоронці встановлюють свідків стрілянини, а також вивчають записи з камер відеоспостереження.

За результатами перевірки буде дана правова кваліфікація.

Новина оновлюється ...

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!