У супермаркетах Києва орудує злодійка-рецидивістка: опубліковано відео

У Києві розшукують жінку, яка систематично обкрадає покупців у магазинах столиці.
Цього разу карманниця викрала мобільний телефон у відвідувачки супермаркету "Сільпо", що в ТРЦ LavinaMall. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження, повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
"Увага! Розшук! Жінка здійснює крадіжки! Цей випадок був зафіксований вчора в ТРЦ LavinaMall, в супермаркеті "Сільпо". Через 30 хвилин до охорони звернулася ще одна жінка, у якої також зник смартфон", - йдеться у повідомленні.
Раніше в соцмережах опублікували фото злодійки. Зазначається, що жінка має кримінальне минуле і неодноразово здійснює крадіжки в магазинах в Шевченківському районі Києва.
Жінку звинувачують у крадіжках в Києві
Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві злодії засвітилися на камерах у відомому супермаркеті.
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