У справі Шеремета зірвали слідчий експеримент: названо головні порушення

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко відмовився від проведення слідчого експерименту без своїх адвокатів.

Адвокат Масі Найєм у Facebook повідомив про порушення, які допустили слідчі. Юрист зазначив, що один із трьох правозахисників Антоненка отримав інформацію про організацію експерименту за годину, а іншому взагалі не надійшло жодних повідомлень станом на 20:00.

Також Найєм перерахував порушення, які були допущені в перебігу справи:

Повідомлення про слідчий експеримент було надано не за три доби (ст. 111 КПК).

Згідно з ч. 8 ст. 133 КПК, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше, ніж за три дні до дня, коли вона мусить прибути за викликом.

Слідчі намагалися залучити адвоката з Центру безоплатної допомоги. Це порушення ст. 49 КПК, а також ст. 53 КПК. У ст. 49 вказані випадки, коли слідчий і прокурор можуть залучити захисника з Центру безоплатної допомоги.

Згідно зі ст. 53 КПК, слідчий і прокурор можуть залучити захисника БПД для проведення окремої слідчої дії, якщо є необхідність провести невідкладну процесуальну дію, а захисник, якого повідомили про це заздалегідь, не може прибути.

Згідно з п. 4 ст. 223 КПК, проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6:00) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального злочину або втечі підозрюваного.

"Павла (Шеремета) вбили три роки тому, втрати слідів тут не може бути. Втеча неможлива – підозрюваний заарештований... Як адвокат може підготуватися й прибути за годину до слідчої дії? Крім того, як він може підготуватися за відсутності матеріалів, які йому не дають? Тобто на брифінгу сказали про певні докази, а адвокатам їх не дають", – підкреслив Найєм.

Слідчий експеримент у справі Шеремета

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Слідчий експеримент із підозрюваною Кузьменко

Слідчий експеримент із підозрюваною Кузьменко

Слідчий експеримент із підозрюваною Кузьменко

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Слідчий експеримент у справі Шеремета

Як повідомляв OBOZREVATEL, ввечері 2 січня в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влаштували терміновий слідчий експеримент на вулицях Києва.

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