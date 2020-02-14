У спортзалі Києва відкрили стрілянину: перші подробиці

У спортзалі Солом'янського району Києва між відвідувачами виник конфлікт, у результаті якого один із них відкрив стрілянину.

Інцидент трапився на вулиці Металістів. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

На місці поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник конфлікт через те, що один із них нібито заважав іншому тренуватися. Під час сварки відвідувач дістав травматичнийпістолет, кілька разів вистрілив у опонента та втік.

У спортзалі Києва відкрили стрілянину. Ілюстрація

Так, 28-річному потерпілому мешканцю Києва лікарі надали необхідну медичну допомогу на місці.

Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає до семи років тюремного ув’язнення. Правоохоронці почали розшук чоловіка, який відкрив стрілянину.

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Києві 12 лютого правоохоронці влаштували погоню за правопорушником на Range Rover, відривши стрілянину по колесах машини.

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