У школі Києва жорстоко побили 8-річного хлопчика: перші подробиці

У Києві жорстоко побили 8-річного хлопчика, унаслідок чого дитина опинилася у лікарні.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, випадок трапився 11 квітня в одній із загальноосвітніх шкіл на вул. Володимира Сальського (раніше Котовського). Хлопчик отримав забій живота та був госпіталізований в дитячу клінічну лікарню №1.

Як стало відомо, школяра вдарив однокласник. Обставини події встановлюються.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпропетровській області охоронець вистрілив із пневматичної гвинтівки у 13-річного школяра. Куля пробила голову хлопцеві, в результаті чого він був доставлений в лікарню. Горе-стрілку загрожує до восьми років в'язниці.

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