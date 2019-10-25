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25 жовтня • оновлено в 12:26
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У школі Києва трапилася "газова" НП: є постраждалі

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У Києві 25 жовтня у школі №8 на Пріорці трапилася надзвичайна подія, внаслідок якої госпіталізували кілька осіб.

Точна причина події невідома – чи відбувся витік газу, чи розпилення газового балончика, повідомили у групі "Київ Оперативний" у Facebook.

"Коїться щось невідоме – одні кажуть, що трапився витік, інші – що хтось грався із балончиком. В результаті кілька осіб були госпіталізовані. На місці працюють лікарі, фахівці служби газу і поліція", – уточнили в поліції.

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Школа №8

Школа №8

Точні причини події та кількість потерпілих з'ясовується.

Як писав OBOZREVATEL, 23 жовтня у Львові 12 неповнолітніх студентів училища отруїлися газом, розпиленим із балончика. Всім постраждалим від 15 до 17 років.

Дівчина зайшла у кімнату до свого знайомого студента у гуртожитку, побачила на його столі балончик, але подумала, що це флакон із парфумами, і розпилила.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
опять "флакончик с духами" нашли?
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