У школі Києва мідним купоросом масово отруїлися діти

У Києві семеро учнів однієї зі шкіл – хлопчики віці 10-11 років – були госпіталізовані до лікарні у зв'язку з отруєнням.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, інцидент трапився 23 вересня в навчальному закладі по вул. Стельмаха в Голосіївському районі. За даними інсайдера, діти вживали мідний купорос.

Глава Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан підтвердив нашим журналістам подію в школі.

"Речовину приніс до школи один із учнів, згодом восьмеро дітей почали пробувати її на смак. У результаті сімох школярів доставили до лікарні. Загрози їхньому життю і здоров'ю немає", – сказав він.

Отруїлися діти (ілюстрація) Слово і діло

Зазначимо, що мідний купорос широко використовується у сільському господарстві, водночас для людини речовина є отрутою в разі її вживання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві госпіталізували сімох студентів після отруєння шаурмою, яку вони купували в кіоску на вулиці Борщагівській. Постраждалі були доставлені до лікарні, де у них виявили гостру кишкову інфекцію.

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