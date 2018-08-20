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Брусок із цвяхами і калюжі крові: в Лук'янівському СІЗО забили до смерті арештанта

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У Київському слідчому ізоляторі №13 на вул. Дегтярівській виявили мертвим 34-річного заарештованого.

Надзвичайна подія сталася 18 серпня у камері, в якій перебувають затримані або засуджені з психічними розладами. Олександра П. виявили без ознак життя і з розбитою головою.

Лук'янівка

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, усе ліжко чоловіка було залите кров'ю. У камері також виявили знаряддя злочину - дерев'яний брусок із цвяхами.

У скоєнні цього злочину підозрюється 29-річний засуджений, який відбуває покарання за раніше скоєне умисне тяжке тілесне ушкодження.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з камери Лук'янівки ув'язненого госпіталізували в Лікарню швидкої медичної допомоги. У чоловіка діагностували множинні забої обличчя, рук і ніг, а також закриту черепно-мозкову травму. При цьому пацієнт відмовився повідомити лікарям, що з ним сталося. Медикам не вдалося врятувати потерпілого.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналЕксклюзивНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
криміналвбивствоПенітенціарна служба України
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
У когo гипертoния - срочнo чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбивает дaвлeние дo 120/80 зa 1 курс http://likar.forumsua.com
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