Брусок із цвяхами і калюжі крові: в Лук'янівському СІЗО забили до смерті арештанта

У Київському слідчому ізоляторі №13 на вул. Дегтярівській виявили мертвим 34-річного заарештованого.

Надзвичайна подія сталася 18 серпня у камері, в якій перебувають затримані або засуджені з психічними розладами. Олександра П. виявили без ознак життя і з розбитою головою.

Лук'янівка

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, усе ліжко чоловіка було залите кров'ю. У камері також виявили знаряддя злочину - дерев'яний брусок із цвяхами.

У скоєнні цього злочину підозрюється 29-річний засуджений, який відбуває покарання за раніше скоєне умисне тяжке тілесне ушкодження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з камери Лук'янівки ув'язненого госпіталізували в Лікарню швидкої медичної допомоги. У чоловіка діагностували множинні забої обличчя, рук і ніг, а також закриту черепно-мозкову травму. При цьому пацієнт відмовився повідомити лікарям, що з ним сталося. Медикам не вдалося врятувати потерпілого.