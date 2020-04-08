У санаторії Пущі-Водиці будівельник зґвалтував дівчину друга: його затримали

У Пущі-Водиці (Київ) затримали 49-річного чоловіка, який в одному із санаторіїв 5 квітня зґвалтував молоду дівчину.

Про це написала пресслужба прокуратури міста Києва на своїй сторінці у Facebook. Чоловіку вже повідомили про підозру.

"Будівельник, який робив ремонтні роботи та проживав у вказаному санаторії, зустрівши дівчину одного з товаришів, із застосуванням фізичної сили зґвалтував її", – йдеться у повідомленні.

У санаторії Пущі-Водиці будівельник зґвалтував дівчину друга. Ілюстрація

Чоловік повністю заперечував свою причетність до цього. Але за результатами досудового розслідування та процесуального керівництва було здобуто достатньо доказів для повідомлення чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 152 КК України. Найближчим часом буде вирішено питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Подільському районі Києва 16 березня затримали ймовірного педофіла, який намагався вкрасти хлопчика на проспекті Василя Порика.

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