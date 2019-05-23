У ресторані під Києвом прогримів вибух: фото

В Обухові Київської області невідомі кинули гранату в цілодобовий ресторан. Надзвичайна подія трапилася вночі 23 травня.

У цей час у закладі не було відвідувачів, а з персоналу ніхто не постраждав. Заяву про вибух зробив охоронець ресторану, повідомили в прес-службі поліції Київської області.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки, криміналістична лабораторія. Встановлюються матеріальні збитки від вибуху. Йде перевірка, за якою НП буде дана правова кваліфікація", – уточнили поліцейські.

Ресторан Поліція Київської області

Вибух у ресторані Обухова Поліція Київської області

Унаслідок вибуху було розбито скло. Всередині закладу знайшли залишки, що нагадують елементи гранати.

Вибух в ресторані Обухова Поліція Київської області

Як писав OBOZREVATEL, у січні в Одесі в ресторані стався вибух.

У результаті події одна особа отримала поранення у вигляді різаної рани передпліччя. Їй надали допомогу на місці, від госпіталізації постраждалий відмовився.

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