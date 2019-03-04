У ресторані Києва затримали ''злодія в законі'': фото і відео

У Києві затримали чергового кримінального авторитета, який планував встановити контроль в українських злочинних колах.

Уродженець Грузії, "злодій у законі" Джачвліані Лаша влаштував "сходку" в одному з ресторанів столиці, де і був затриманий, повідомили в службі комунікації поліції Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зловмисник намагався стати куратором квартирних злодіїв і розбійників. До 2017 року Джачвліані Лаша перебував у міжнародному розшуку за вимагання і хабарі в Італії та наркотики в Києві", – пояснили правоохоронці.

У Києві затримали "злодія в законі" Поліція в Києві

Поліція почала перевірку законності перебування "злодія в законі" на території України.

У Києві затримали "злодія в законі" Поліція в Києві

Як писав OBOZREVATEL, у лютому 2019 року в Києві поліція затримала двох "злодіїв у законі" "Нодара Руставського" і "Тенґо Гальського", а також російського кримінального авторитета "Напівзвіра".

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