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/Кримінал

У ресторані Києва затримали ''злодія в законі'': фото і відео

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У Києві затримали чергового кримінального авторитета, який планував встановити контроль в українських злочинних колах.

Уродженець Грузії, "злодій у законі" Джачвліані Лаша влаштував "сходку" в одному з ресторанів столиці, де і був затриманий, повідомили в службі комунікації поліції Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зловмисник намагався стати куратором квартирних злодіїв і розбійників. До 2017 року Джачвліані Лаша перебував у міжнародному розшуку за вимагання і хабарі в Італії та наркотики в Києві", – пояснили правоохоронці.

Новини
Куратор ринків і "квартирників": у Києві затримали ''злодія в законі''
У Києві затримали "злодія в законі"

У Києві затримали "злодія в законі"

Поліція в Києві

Поліція почала перевірку законності перебування "злодія в законі" на території України.

У Києві затримали "злодія в законі"

У Києві затримали "злодія в законі"

Поліція в Києві

Як писав OBOZREVATEL, у лютому 2019 року в Києві поліція затримала двох "злодіїв у законі" "Нодара Руставського" і "Тенґо Гальського", а також російського кримінального авторитета "Напівзвіра".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Попович Олег
Попович Олег
И зачем задерживать? Через пару месяцев вернётся и опять задержат и выдворят с запретом и толку. Пуля в голову и в канаву этих псов, "авторитет" для таких же отбросов что честно не умеют и не хотят жить.
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