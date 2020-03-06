Співробітникам прокуратури міста Києва, де раніше виявили понад 272 тисячі фальшивих доларів, так і не оголосили підозру.

Гроші зберігалися там у мішках, повідомило "Слідство.Інфо". Вказується, що столична прокуратура в кінці 2017 року нібито викрила конвертаційний центр, який пов'язують із Вадимом Альперіним.

У грудні того ж року суд зобов'язав повернути їх формальним власникам (одним із них був одесит Олег Сєбов, який, за даними правоохоронців, є довіреною особою Альперіна). Коли вони прийшли забирати гроші, виявилося, що більше 272 тисяч із 800 тисяч доларів є фальшивими (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Розслідування щодо діяльності конвертаційного центру – механізму для відмивання грошей – вела прокуратура Києва спільно зі Службою безпеки України.

Заарештовані гроші, як згодом встановив суд, протягом п'яти місяців зберігалися не на депозитному рахунку, як того вимагає процедура, а безпосередньо в приміщенні прокуратури. Підробку грошей підтвердила офіційна експертиза.

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Згодом троє власників цих засобів звернулися до суду і в кінці 2019 року остаточно виграли справу. На їхню користь із держави стягнули понад дев'ять мільйонів гривень – у цю суму увійшли зниклі з прокуратури 272 тисячі доларів за офіційним курсом, а також моральна компенсація.

Керівником групи, яка вела провадження щодо діяльності конвертаційного центру, був колишній слідчий прокуратури Києва Антон Дрозд. Він же зберігав арештовані кошти, а згодом намагався повернути фальшиві купюри власникам. Через історії з підробленими грошима йому на рік заборонили переводитися в прокуратуру вищого рівня, а його колегам, у тому числі – безпосередньому керівнику – на пів року.

"Причетні до цієї історії чиновники досі працюють у прокуратурі Києва. Зокрема, і заступник начальника одного з відділів Володимир Сотниченко, який повинен був контролювати діяльність підлеглих слідчих", – зазначили розслідувачі.

У прокуратурі Києва журналістам повідомили, що за фактом появи фальшивих грошей триває офіційне розслідування, але жодному з їхніх співробітників так і не оголосили підозру.

Як писав OBOZREVATEL, раніше прокурора Києва Сергія Юлдашева, звільненого у 2015 році відповідно до Закону "Про очищення влади" (люстрації), поновили на посаді.

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