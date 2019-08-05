У Києві зґвалтували жінку в під'їзді багатоповерхівки: що відомо

У Дніпровському районі Києва невідомий зґвалтував 47-річну жінку, пілся чого зник.
Напад трапився у під'їзді будинку на вул. Митрополита Шептицького. Як повідомило джерело OBOZREVATEL, постраждала – мешканка хостелу. Також відомо, що в цьому ж хостелі проживав і зловмисник.
За даними інсайдера, злочинець приблизно на 20 років молодший за свою жертву. З місця події чоловік зник.
Злочин трапився на вул. Митрополита Шептицького
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліція по гарячих слідах затримала чоловіка, який підозрюється у нападі і згвалтуванні жінки.
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