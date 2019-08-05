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У Києві зґвалтували жінку в під'їзді багатоповерхівки: що відомо

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У Дніпровському районі Києва невідомий зґвалтував 47-річну жінку, пілся чого зник.

Напад трапився у під'їзді будинку на вул. Митрополита Шептицького. Як повідомило джерело OBOZREVATEL, постраждала – мешканка хостелу. Також відомо, що в цьому ж хостелі проживав і зловмисник.

За даними інсайдера, злочинець приблизно на 20 років молодший за свою жертву. З місця події чоловік зник.

Злочин трапився на вул. Митрополита Шептицького

Злочин трапився на вул. Митрополита Шептицького

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліція по гарячих слідах затримала чоловіка, який підозрюється у нападі і згвалтуванні жінки.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Обычный украинский понедельник. И такая же остальная неделя
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