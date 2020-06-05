У перестрілці в Броварах брали участь 4 охоронні фірми з Києва: їх покарали

Чотири київські охоронні фірми, чиї співробітники брали участь в перестрілці в Броварах, позбулися ліцензій.
У пресслужбі МВС повідомили, що анулювали дозволи у ТОВ "Профохорона", "Охоронна група "Київ-центр", "ДВ-Сек'юріті" та "Охоронна група "Форт-3".
"Слідчі Національної поліції в рамках розслідування кримінальних проваджень про стрілянину в Броварах звернулися до Міністерства внутрішніх справ для проведення перевірки діяльності чотирьох столичних охоронних фірм, співробітники яких, за інформацією досудового розслідування, є учасниками стрілянини в Київській області", – зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.
Стрілянина в Броварах
МВС
Він підкреслив, що слідство визначило, що особи, які мають відношення до вказаних охоронних фірм, неодноразово залучалися до участі у масових заходах, де застосовувались незаконні дії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Броварах Київської області 29 травня група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо у дворі.
Причиною стрілянини був конфлікт між вінницькими та броварськими підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи стрілянину між перевізниками в Броварах, заявив, що це відгомін корупції, який потрібно "лікувати".
Раніше суд обрав запобіжний захід 20 фігурантам.
За словами правоохоронців, вони встановили особи близько 40 підозрюваних. А заступник голови міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що участь у сутичках брали понад 60 "тітушек".
4 червня поліція провела санкціоновані обшуки в учасників перестрілки в Броварах.
У МВС відзвітували у справі про стрілянину в Броварах: встановлені 67 підозрюваних.
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