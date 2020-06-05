У перестрілці в Броварах брали участь 4 охоронні фірми з Києва: їх покарали

Чотири київські охоронні фірми, чиї співробітники брали участь в перестрілці в Броварах, позбулися ліцензій.

У пресслужбі МВС повідомили, що анулювали дозволи у ТОВ "Профохорона", "Охоронна група "Київ-центр", "ДВ-Сек'юріті" та "Охоронна група "Форт-3".

"Слідчі Національної поліції в рамках розслідування кримінальних проваджень про стрілянину в Броварах звернулися до Міністерства внутрішніх справ для проведення перевірки діяльності чотирьох столичних охоронних фірм, співробітники яких, за інформацією досудового розслідування, є учасниками стрілянини в Київській області", – зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

Стрілянина в Броварах МВС

Він підкреслив, що слідство визначило, що особи, які мають відношення до вказаних охоронних фірм, неодноразово залучалися до участі у масових заходах, де застосовувались незаконні дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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