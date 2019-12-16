У Дніпровському районі Києва свідок домашнього насильства викликав поліцію, але зіткнувся із хамством правоохоронців.

Очевидцем став журналіст "Слідство.Інфо" Дмитро Реплянчук, який розповів про інцидент на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні приблизно о 7:30 ранку я прокинувся від того, що поверхом вище в будинку хтось волає про допомогу й істерично плаче. Це все супроводжувалось глухими ударами. Через 3 хвилини ми викликали поліцію з повідомленням про домашнє насильство. Ще хвилин за 10 удари припинились", – розповів він.

Реплянчук зустрівся із поліцейськими, коли гуляв із собакою. Побачивши правоохоронців, він запитав, чи приїхали вони за викликом на домашнє насильство.

Поліцейський, який приїхав за викликом на домашнє насильство Facebook / Дмитро Реплянчук

""Так нашо ти нас викликав? Шо, не міг сам вийти ляща дати? Чи у нас дуже часу до**ра на таке от їздити?" Я трохи в ступорі. Підіймаємось на поверх, поліцейські жаліються, як їм набридло приїжджати на подібні виклики і що у них немає ніяких повноважень. Поки я завів у квартиру собаку і повернувся, дільничні встигли за кілька хвилин опитати "ледь не увесь поверх", – зазначив він.

Журналіст уточнив, що копи опитали тільки бабусю, яка ледве пересувається, а в інших квартирах ніхто не відчинив. Тому правоохоронці збиралися повертатися до управління.

Поліцейський, який приїхав за викликом на домашнє насильство Facebook / Дмитро Реплянчук

"Ви що, знущаєтесь? Тут весь ранок били жінку чи дитину. Ви просто так поїдете?". І тут починається саме цікаве. "Ти впевнений, шо ти шось чув?", "може це тобі здалося, що хтось когось бив?", "тобі шо, заняться нічим, крім як поліцію викликать?". Дільничі Дніпровського району Олександр Бондарчук та Близнюк Владислав починають помітно нервувати. Їм не подобається, що хтось змушує їх працювати. "Чуєш ти, я зараз складу на тебе повідомлення про неправдивий виклик, тоді подивимось, як ти заговориш", - каже мені поліцейський Олександр Бондарчук", – додав він.

В результаті поліцейських змусили скласти повідомлення про злочин. За словами Реплянчука, він тепер чекає на повторення інциденту з домашнім насильством, оскільки крики було чутно вже не вперше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ викрила керівників кількох підрозділів Головного управління Національної поліції в Києві на "кришуванні" борделів.

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