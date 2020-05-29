Платили по 800 грн на день: у МВС заявили, що знають організаторів перестрілки в Броварах

Правоохоронним органам відомі замовники, які організували молодих людей, які влаштували перестрілку в Броварах Київської області.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Однак він відмовився називати імена в інтересах слідства (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Нам відомі особи, які дозволили собі організувати "тітушок". Їм будуть пред'явлені підозри", – сказав він.

За словами Геращенка, молодим людям, які приїхали з Вінниці, платили по 800 гривень на добу.

"Зараз проводиться оперативна робота не тільки щодо "тітушок ", яких було більше 60 людей, і кожен з них буде затриманий, але також щодо тих людей, які вирішили, що вони зможуть силою в мирному місті Бровари з'ясовувати стосунки між собою. Ці особи також будуть затримані. На жаль, молоді люди з Вінниці готові були поїхати за 800 грн на добу і створювати натовп, щоб вирішувати силовим чином питання", – заявив він.

Також Геращенко зазначив, що це були розборки кримінальних кланів, які "кришують" різних перевізників.

"Транспортні перевезення в Україні дуже високодохідна частина роботи, в яку часто приходить кримінальний бізнес. Наприклад, в Броварах (туди і назад) кожен день їздить 40 тисяч людей. Вартість квитка 14 грн: на день виручка становить під 600 тисяч, на місяць 18 млн, а в рік – 220 млн грн", - пояснив Геращенко.

Крім того, заступник міністра наголосив на необхідності, аби всі обласні адміністрації, які по децентралізації мають право проводити конкурси на маршрути, уважно вивчили ситуацію та прослідкувати, щоб перевезення були конкурентними, але не переходили в кримінал.

"Рік тому мер Броварів Ігор Сапожко опублікував своє звернення до обласної адміністрації. У ньому він просив не проводити конкурси на маршрути, які створять конфліктну ситуацію. Однак, його звернення проігнорували. Обласна адміністрація провела тендер, в результаті якого зайшов ще один перевізник. Після двох місяців карантину, коли перевезення не проводились, дві компанії, одна з Броварів, інша з Вінниці, вирішили з’ясувати відносини, бо обласна адміністрація ігнорувала проблеми з перевізниками", – сказав Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня в Броварах на Київщині група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо у дворі. Поліцейські, які прибули на місце, вступили в перестрілку з нападниками.

Правоохоронці затримали 28 осіб, всі вони перебувають в ізоляторі.

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