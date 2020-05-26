У МВС розкрили деталі зґвалтування на Київщині: копи вже в СІЗО

Потерпіла жінка, яку катували та ґвалтували поліцейські в Кагарлику, сама подзвонила на "102". Після чого підозрювані Микола Кузів та Сергій Сулима були затримані.

Про це в ефірі 1+1 розповів заступник голови МВС Антон Геращенко, назвавши подію "жахливою та неприпустимою" ситуацією.

"Негайно була сформована оперативна група, співробітниками поліції в Київській області, перевірені ці дані та затримані обоє підозрюваних. Все підтвердилося, і ми вчора (25 травня – ред.) повідомили про це", – повідомив він.

Микола Кузів Facebook Антон Геращенко

Геращенко зазначив, що обидва поліцейських були затримані службою внутрішньої безпеки поліції.

"Їх чекає довге тюремне ув'язнення. Стаття – перевищення службового становища та тортури, що передбачає до 12 років перебування за гратами. Ймовірно, у деяких людей щось перемикається в голові, а тому вони витворяють такі жахливі злочини. За це треба буде відповідати багаторічним сидінням в колонії, СІЗО", – додав заступник глави МВС.

Також Геращенко сказав, що подію в Кагарлику не потрібно порівнювати з Врадіївкою, де поліцейські теж побили та зґвалтували жінку.

Сергій Сулима Facebook Антон Геращенко

"Там це намагалися приховати, а сьогодні ніхто такі речі не приховує, є повна нетерпимість до подібних вчинків. Тому дії поліції були чіткі. На жаль, в сім'ї не без виродків. У поліції працює близько 130 тисяч осіб, і не всі з них відповідають високим моральним вимогам, які закон висуває поліції", – сказав він.

У Facebook Геращенко опублікував фото затриманих Кузіва та Сулими, які знаходяться в слідчому ізоляторі.

"Ось так буде з кожним, хто, одягнувши погони і отримавши владу, порушить закон, і вчинить злочин. На фото – колишні співробітники поліції, обґрунтовано підозрювані в згвалтуванні, тортури і побиття – Микола Кузів та Сергій Сулима в слідчому ізоляторі. Попереду їх чекає суд і справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін", – підкреслив він.

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