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13 лютого • оновлено в 11:37
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У "міліцейській" куртці та з білим волоссям: у Києві зник хлопець

1.4т
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Поліція Києва оголосила у розшук неповнолітнього хлопця Олександра Скубу, який пішов з дому ще 4 лютого.

Станом на 13 лютого юнак не повернувся. Про це повідомили на сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві" у Facebook.

Серед прикмет хлопця: на вигляд 17-18 років, зріст – 175 см, середньої тілобудови, волосся – світле (фарбоване).

У Києві зник хлопець Олександр Скуба

У Києві зник хлопець Олександр Скуба

Розшук дітей ГУНП у м. Києві

Скуба був вдягнений у куртку темно-синього кольору з написом "Міліція", джинси блакитного кольору, чорні кросівки, червоний реглан з капюшоном, а також у сіру в'язану шапку.

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За наявності будь-якої інформації про юнака громадян попросили звертатися до поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Бабинці Бородянського району Київської області в суботу, 18 січня, з озера дістали тіло 16-річного Павла Кремінського. Його шукали майже дві доби. Востаннє він був помічений у компанії друзів.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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