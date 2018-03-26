У метро Києва впіймали пасажира з вибухівкою

У Києві на станції метро "Вокзальна" затримали чоловіка з 2,5 кг пороху в сумці.

Правоохоронці метрополітену звернули увагу на пасажира, тому що він помітно нервував, повідомляє прес-служба поліції Києва.

У сумці чоловіка виявили кілька пакетів з невідомою порошкоподібною речовиною. На місце події негайно викликали вибухотехніків і слідчо-оперативну групу.

"Фахівці вилучили 2,5 кг невідомої речовини, схожої на порох. Чоловік - 25-річний уродженець Полтавщини", - відзначили в поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Теерь хлопцю загрожує до семи років позбавлення волі.

поліція Києва

поліція Києва

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня в метро Києва затримали пасажира з потужною вибухівкою. Вилученого було досить, щоб знищити, наприклад, тролейбус, вагон метро або кілька автомобілів.