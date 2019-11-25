"Дочка загинула, діти – в лікарні": у метро Києва викрили аферистку, яка плакала

У Києві жінку звинуватили в жебрацтві в метро. Вона нібито впродовж вже декількох місяців постійно плакала і розповідала людям про те, що її дочка загинула в аварії, а ще двоє дітей опинилися в лікарні.

Але річ у тім, що поділитися хоч якимись деталями, даними жінка не могла. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"А ось ще одна "бідна і нещасна", влаштовує "цирк" – плаче, мало не в ноги падає в метро. Розповідає історію, що дочка загинула в аварії, а двоє дітей в лікарні. Особисто я бачу її вже місяці чотири кожен день", – зазначила очевидиця.

У метро Києва викрили аферистку, яка плакала

На відео видно, як жінка агресивно відреагувала на відвідувачку, яка почала знімати її на відео, і навіть сказала, що "наб'є їй морду".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві викрили нахабну молоду шахрайку, яка жебракувала в метро "на квиток" додому. Дівчину помічали і пізніше неодноразово.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся