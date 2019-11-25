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25 листопада • оновлено в 14:49
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"Дочка загинула, діти – в лікарні": у метро Києва викрили аферистку, яка плакала

2.1т
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У Києві жінку звинуватили в жебрацтві в метро. Вона нібито впродовж вже декількох місяців постійно плакала і розповідала людям про те, що її дочка загинула в аварії, а ще двоє дітей опинилися в лікарні.

Але річ у тім, що поділитися хоч якимись деталями, даними жінка не могла. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"А ось ще одна "бідна і нещасна", влаштовує "цирк" – плаче, мало не в ноги падає в метро. Розповідає історію, що дочка загинула в аварії, а двоє дітей в лікарні. Особисто я бачу її вже місяці чотири кожен день", – зазначила очевидиця.

У метро Києва викрили аферистку, яка плакала

У метро Києва викрили аферистку, яка плакала

На відео видно, як жінка агресивно відреагувала на відвідувачку, яка почала знімати її на відео, і навіть сказала, що "наб'є їй морду".

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Українець Андрій
Українець Андрій
Три місяці цю шахрайку бачили й інші люди (пасажири), але тільки одна з мільйонів викрила аферистку . Отакі ми байдужі. Сумно!!
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