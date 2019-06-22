У метро Києва в годину пік померла жінка: подробиці та фото

У Києві на станції метро "Хрещатик" у суботу, 22 червня, померла жінка.

Це сталося близько 18:30, коли на станції було багато людей. На місце терміново прибули лікарі і поліція, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відомо, що жінка йшла по переходу між станціями метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" разом зі своєю сестрою. Перейшовши на червону гілку метро, вона похитнулася та впала.

У метро Києва померла жінка Інформатор

У метро Києва померла жінка Інформатор

Її намагалися привести до тями інші пасажири, а пізніше й бригада швидкої допомоги. О 18:45 медики констатували смерть.

На вигляд померлій було близько 65 років. Її особу встановили. Біля накритого тіла чергувало п'ять поліцейських, які чекали приїзду бригади, яка повинна була доставити тіло на експертизу.

У метро Києва померла жінка Інформатор

У метро Києва померла жінка Інформатор

У метро Києва померла жінка Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вулиці Бориса Гмирі в ніч на 13 червня за трагічних обставин помер чоловік. Очевидці розповіли, що загиблий йшов по дорозі й голосно кликав на допомогу.

Раніше в Дарницькому районі Києва в під'їзді багатоповерхівки знайшли труп чоловіка.

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