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18 вересня • оновлено в 16:56
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У метро Києва трапилася бійка через п'яних батьків: відео

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У Києві на станції метро виникла бійка між п'яними батьками і небайдужим чоловіком, який намагався перешкоджати їх проходу в метро.

Як пояснив потерпілий, перебування маленьких дітей з нетверезими батьками може бути небезпечним. Історію конфлікту Дмитро Мухін написав на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік розповів, що відпочивав на одному з винних фестивалів, де і помітив сильно п'яну жінку з дитиною 3-4 років. Вона почала падати і ледь не збила з ніг свого ж сина. Зробивши їй зауваження, Мухін почув ненормативну лексику.

Він викликав поліцію і хотів дочекатися патрульних, але п'яна мати в супроводі так само нетверезих чоловіка і подруги з двома малюками відправилися до входу на станцію метро.

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П'яна мати

П'яна мати

Скріншот

"Довго не думаючи, я пішов до турнікетів і попередив чергову, щоб вона викликала поліцію. Дружна алкосім'я прийшла до турнікетів, поліцейський їх затримав і не дав зайти", – продовжив він розповідь.

Нетвереза подруга сім'ї

Нетвереза подруга сім'ї

Скріншот

У відповідь на це батько родини почав штовхати правоохоронця, а коли Мухін заступився за нього, вдарив його в обличчя.

"Отримав із ліктя по зубу, який розколовся на дві частини. Підійшли інші поліцейські і ми пішли складати протокол, але жінка швидко схопила дітей і втекла, подружжя вдалося провести в кімнату правоохоронців", – уточнив він.

Батько почав конфлікт з поліцією

Батько почав конфлікт з поліцією

Скріншот

Бійка з поліцейським

Бійка з поліцейським

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 6 травня неподалік станції метро "Мінська" в Оболонському районі посеред клумби побилися чоловік і жінка.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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