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У метро Києва пасажир упав на рейки: перші подробиці

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У Києві приблизно о 8-й ранку 17 липня через падіння людини на рейки призупинявся рух на "синій", Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену.

Пасажир вижив, поліція з'ясовує причини події, повідомила в коментарі OBOZREVATEL прессекретарка Київського метрополітену Наталія Макогон.

"Було падіння пасажира на рейки на станції "Олімпійська" під час відсутності поїзда. Рух зупинявся на 4 хвилини. Чоловік живий, лікарі провели огляд. Метро працює у звичайному режимі", – уточнила Макогон.

Станція

Станція "Олімпійська"

informator.news

Раніше через падіння пасажира на цій же гілці метро рух завмер на 1,5 години. Були закриті п'ять станцій.

За попередньою інформацією, жінка стрибнула з платформи на рейки, здійснюючи суїцид.

Як писав OBOZREVATEL, 12 липня під час масштабного збою в роботі метро послуги таксі подорожчали втричі.

За поїздку від станції метро "Оболонь" до Музейного провулка в центрі міста просили від 340 гривень. Після відкриття станцій за цей же маршрут ціна становила всього 87 грн.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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