У метро Києва на пасажирів напали з ножем. Відео

У Києві невідомий чоловік кидався з ножем на пасажирів метрополітену. Знешкодити його вдалося очевидцям.

Інцидент трапився на станції метро "Лісова" 22 червня. Відео опублікували в Twitter "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Неадекватний чоловік з ножем стрибав на людей на станції "Лісова". Як він пройшов на саму станцію і чим в цей момент займалися чергові – невідомо, але затримували його небайдужі громадяни", – уточнили в соцмережі.

У Києві в метро на пасажирів нападали з ножем Скріншот

Під час затримання чоловік намагався заховати ніж в кишені.

Затримання зловмисника Скріншот

Неадекватна чоловік з ножем у руках стрибай на людей на станції метро "Лісова".

Як ВІН пройшов на саму станцію и чім у цею момент займаюсь Чергові по станції невідомо, но знешкоділі его Небайдужі громадяни. pic.twitter.com/kYos6N4rI7 - Київ Оперативний (@KyivOperativ) 22 червня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, 21 червня в метро Києва тарпилася кривава ПП. Пасажир знепритомнів, чекаючи поїзда на пероні. В результаті падіння він сильно травмував голову.

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