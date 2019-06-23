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У метро Києва на пасажирів напали з ножем. Відео

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У Києві невідомий чоловік кидався з ножем на пасажирів метрополітену. Знешкодити його вдалося очевидцям.

Інцидент трапився на станції метро "Лісова" 22 червня. Відео опублікували в Twitter "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Неадекватний чоловік з ножем стрибав на людей на станції "Лісова". Як він пройшов на саму станцію і чим в цей момент займалися чергові – невідомо, але затримували його небайдужі громадяни", – уточнили в соцмережі.

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У Києві в метро на пасажирів нападали з ножем

У Києві в метро на пасажирів нападали з ножем

Скріншот

Під час затримання чоловік намагався заховати ніж в кишені.

Затримання зловмисника

Затримання зловмисника

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 21 червня в метро Києва тарпилася кривава ПП. Пасажир знепритомнів, чекаючи поїзда на пероні. В результаті падіння він сильно травмував голову.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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