У мережі вказали на двох різних заручниць терориста в банку Києва: з’явилося пояснення

СБУ пояснила, чому на фото з терористом різні заручниці.

У мережі почали розповсюджувати фото київського терориста Сухроба Карімова з нібито двома різними заручницями. Втім виявилося, що на одній світлині зафіксовано момент до евакуації більшості співробітників установи, а на іншій – уже після, коли керівниця відділення залишилася зі зловмисником сам-на-сам замість своїх підлеглих.

Пояснення розбіжностей у кадрах опублікували на офіційній сторінці Служби безпеки України у Facebook, зазначивши, що хочуть розвіяти усі сумніви вітчизняних ЗМІ.

Фото заручниць, які викликали обговорення в мережі Telegram-канал Ігоря Солов'я

"Під час захоплення терористом банківської установи, її співробітники перебували на робочих місцях. Зокрема співробітниця банку, до якої спочатку звернувся зловмисник, – вона й була зафіксована на перших фото з місця події. Згодом зловмисник погодився залишити у заручниках будь-кого з працівників банку", – пояснили в СБУ.

"Тож у терміновому порядку була проведена евакуація працівників банку та відвідувачів, а керівниця відділення №12 ПАТ "Універсал банк" виявила бажання залишитись і стала єдиною заручницею терориста. Вона була зафіксована на фото, опублікованих пізніше", – додали співробітники спецслужби.

Керівниця відділення банку, яка залишилась із терористом Facebook Ірини Старомінської

Окремі деталі про самопожертву жінки розповіла на особистій сторінці у Facebook і її колега Ірина Старомінська. Зокрема, вона поділилася інформацією про те, як заручниці вдалося заговорити терориста і передати правоохоронцям важливі дані.

"Я хочу розповісти про нашу директорку відділення Наталію. Яка зреагувала блискавично. Поки терорист розмовляв зі співробітницею, вона запропонувала йому води і в цей проміжок часу встигла довести до відома центральний офіс про подію, натиснула тривожну кнопку, швидко вивела з відділення всіх клієнтів і співробітників і домовилася з терористом, щоб він відпустив співробітницю (блондинку на фото в інтернеті), а замість неї залишилася вона", – написала Старомінська.

За словами працівниці банку, три години Наталія вела діалог з неадекватною людиною, зуміла взяти у нього паспорт, зробити копію і переслати колегам, паралельно закладаючи вікна папками, на вимогу злочинця, аби снайпер не поцілив у нього.

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