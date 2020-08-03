У мережі вказали на двох різних заручниць терориста в банку Києва: з’явилося пояснення
СБУ пояснила, чому на фото з терористом різні заручниці.
У мережі почали розповсюджувати фото київського терориста Сухроба Карімова з нібито двома різними заручницями. Втім виявилося, що на одній світлині зафіксовано момент до евакуації більшості співробітників установи, а на іншій – уже після, коли керівниця відділення залишилася зі зловмисником сам-на-сам замість своїх підлеглих.
Пояснення розбіжностей у кадрах опублікували на офіційній сторінці Служби безпеки України у Facebook, зазначивши, що хочуть розвіяти усі сумніви вітчизняних ЗМІ.
Фото заручниць, які викликали обговорення в мережі Telegram-канал Ігоря Солов'я
"Під час захоплення терористом банківської установи, її співробітники перебували на робочих місцях. Зокрема співробітниця банку, до якої спочатку звернувся зловмисник, – вона й була зафіксована на перших фото з місця події. Згодом зловмисник погодився залишити у заручниках будь-кого з працівників банку", – пояснили в СБУ.
"Тож у терміновому порядку була проведена евакуація працівників банку та відвідувачів, а керівниця відділення №12 ПАТ "Універсал банк" виявила бажання залишитись і стала єдиною заручницею терориста. Вона була зафіксована на фото, опублікованих пізніше", – додали співробітники спецслужби.
Керівниця відділення банку, яка залишилась із терористом Facebook Ірини Старомінської
Окремі деталі про самопожертву жінки розповіла на особистій сторінці у Facebook і її колега Ірина Старомінська. Зокрема, вона поділилася інформацією про те, як заручниці вдалося заговорити терориста і передати правоохоронцям важливі дані.
"Я хочу розповісти про нашу директорку відділення Наталію. Яка зреагувала блискавично. Поки терорист розмовляв зі співробітницею, вона запропонувала йому води і в цей проміжок часу встигла довести до відома центральний офіс про подію, натиснула тривожну кнопку, швидко вивела з відділення всіх клієнтів і співробітників і домовилася з терористом, щоб він відпустив співробітницю (блондинку на фото в інтернеті), а замість неї залишилася вона", – написала Старомінська.
За словами працівниці банку, три години Наталія вела діалог з неадекватною людиною, зуміла взяти у нього паспорт, зробити копію і переслати колегам, паралельно закладаючи вікна папками, на вимогу злочинця, аби снайпер не поцілив у нього.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 серпня у Києві чоловік на ім'я Сухроб Карімов захопив у заручниці керівницю відділення АТ Universal Bank, яке розташоване в приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі.
Терорист погрожував підірвати будівлю у разі, якщо не будуть виконані його вимоги.
Крім того, Кармов стверджував, що вибухівка нібито здетонує, навіть якщо його вб'ють.
Згодом СБУ таки вдалося затримати терориста. Вибуху не сталося, будь-яких вибухових пристроїв за результатами ретельної перевірки також не було знайдено.