У мережі показали гори сміття посеред Києва: моторошні фото

У мережі з'явилися моторошні фото звалищ зі сміття просто на вулицях одного з історичних районів Києва – Куренівки.

Примітно, що саме там знаходиться відома в місті барахолка. Знімками поділився житель столиці України Олег Рівтін на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ранок в одній європейській столиці... Дякую за гарне місто", – написав киянин, звернувшись в дописі до влади і правоохоронців.

У мережі показали гори сміття посеред Києва Facebook Олега Рівтіна

У мережі показали гори сміття посеред Києва Facebook Олега Рівтіна

У мережі показали гори сміття посеред Києва Facebook Олега Рівтіна

У мережі показали гори сміття посеред Києва Facebook Олега Рівтіна

У мережі показали гори сміття посеред Києва Facebook Олега Рівтіна

У мережі показали гори сміття посеред Києва Facebook Олега Рівтіна

У мережі показали гори сміття посеред Києва Facebook Олега Рівтіна

У мережі показали гори сміття посеред Києва Facebook Олега Рівтіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва продавців Куренівської барахолки звинуватили в тому, що вони залишають товар, який не продали, просто посеред Петропавлівської площі. Через це там утворилися справжні гори зі сміття.

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