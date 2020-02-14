У маршрутці Києва люди влаштували самосуд над крадієм: відео розправи

У Києві у маршрутному автобусі №401 люди спіймали чоловіка, який нібито скоїв крадіжку, та влаштували над ним самосуд.

Після цього підозрюваного відпустили. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).

"У 401 маршрутці молодики зловили крадія, який заліз до сумки жінки та викрав з неї мобільний телефон. Після того як негідника сильно побили, його відпустили", – йдеться у дописі.

У маршрутці Києва люди влаштували самосуд над крадієм

Як поідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва 12 лютого мешканці одного з ЖК спіймали хлопця, який разом із другом влаштував незвичну "розвагу" в будинку та шкодив людям. Ті влаштували над юнаком самосуд, а тоді передали його поліції.

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