Головна Новини
14 лютого • оновлено в 16:46
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У маршрутці Києва люди влаштували самосуд над крадієм: відео розправи

2.9т
Читати матеріал російською

У Києві у маршрутному автобусі №401 люди спіймали чоловіка, який нібито скоїв крадіжку, та влаштували над ним самосуд.

Після цього підозрюваного відпустили. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).

"У 401 маршрутці молодики зловили крадія, який заліз до сумки жінки та викрав з неї мобільний телефон. Після того як негідника сильно побили, його відпустили", – йдеться у дописі.

У маршрутці Києва люди влаштували самосуд над крадієм

У маршрутці Києва люди влаштували самосуд над крадієм

Новини
У Києві таксист під наркотиками втрапив у жорсткий інцидент: деталі та відео

Як поідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва 12 лютого мешканці одного з ЖК спіймали хлопця, який разом із другом влаштував незвичну "розвагу" в будинку та шкодив людям. Ті влаштували над юнаком самосуд, а тоді передали його поліції.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Якщо ця тваринка так харчується, то побиття не допоможе. Навіть якщо його закрити - пенітаціарна система не зможе зробити з нього порядного громадянина, мабудь інструкцій нема :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги