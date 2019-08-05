У лісі Києва знайшли труп із катетером у грудях: перші деталі

У Деснянському районі Києва 4 серпня посеред лісу знайшли труп чоловіка з катетером у грудях. Загиблий був повністю голим.

На його тіло натрапив місцевий житель, який прогулювався на природі, пише "Інформатор".

Встановити особу чоловіка не вдалося, оскільки в нього не було жодних особистих речей. Їх не знайшли і під час обшуку найближчої території.

У Києві знайшли труп "Інформатор"

За попередньою інформацією, слідів насильства на тілі не виявили.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 25 липня біля метро знайшли труп чоловіка. Він лежав на газоні без взуття, а його кросівки стояли поряд. Під час попереднього огляду слідів насильства виявлено не було.

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