Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У лісі Києва знайшли труп із катетером у грудях: перші деталі

4.6т Читати матеріал російською

У Деснянському районі Києва 4 серпня посеред лісу знайшли труп чоловіка з катетером у грудях. Загиблий був повністю голим.

На його тіло натрапив місцевий житель, який прогулювався на природі, пише "Інформатор".

Встановити особу чоловіка не вдалося, оскільки в нього не було жодних особистих речей. Їх не знайшли і під час обшуку найближчої території.

У Києві знайшли труп

У Києві знайшли труп

"Інформатор"

Новини
Труп знайшла матір: у Києві трапилося страшне самогубство

За попередньою інформацією, слідів насильства на тілі не виявили.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 25 липня біля метро знайшли труп чоловіка. Він лежав на газоні без взуття, а його кросівки стояли поряд. Під час попереднього огляду слідів насильства виявлено не було.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel