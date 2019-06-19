У лікарні Києва чоловік напав на медиків із ножем: фото

У Києві чоловік у стані сильного наркотичного і алкогольного сп'яніння напав на медиків, які намагалися допомогти йому.

Інцидент трапився в лікарні швидкої допомоги, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook. Заспокоювати буйного пацієнта довелося Муніципальній охороні.

"Після надання йому медичної допомоги, вихопив ніж і напав на медичний персонал. Додаткову огиду викликає той факт, що це сталося в палаті інтенсивної терапії, де лежать люди в дуже важкому стані", – уточнили в соцмережі.

Чоловік напав на медиків Facebook "Київ Оперативний"

Затримання Facebook "Київ Оперативний"

Після того, як порушника знешкодила охорона, його передали патрульній поліції.

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Голосіївському районі Києва лікарю поряд із медзакладом виплеснули в обличчя невідому рідину. Постраждалого забрала швидка допомога, а зловмисник утік. Нападником виявився його колишній пацієнт.

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