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У лікарні Києва чоловік напав на медиків із ножем: фото

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У Києві чоловік у стані сильного наркотичного і алкогольного сп'яніння напав на медиків, які намагалися допомогти йому.

Інцидент трапився в лікарні швидкої допомоги, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook. Заспокоювати буйного пацієнта довелося Муніципальній охороні.

"Після надання йому медичної допомоги, вихопив ніж і напав на медичний персонал. Додаткову огиду викликає той факт, що це сталося в палаті інтенсивної терапії, де лежать люди в дуже важкому стані", – уточнили в соцмережі.

Чоловік напав на медиків

Чоловік напав на медиків

Facebook "Київ Оперативний"

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Затримання

Затримання

Facebook "Київ Оперативний"

Після того, як порушника знешкодила охорона, його передали патрульній поліції.

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Голосіївському районі Києва лікарю поряд із медзакладом виплеснули в обличчя невідому рідину. Постраждалого забрала швидка допомога, а зловмисник утік. Нападником виявився його колишній пацієнт.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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