У колонії під Києвом знущалися над ув'язненими

У Київській області в Бориспільській виправній колонії №119 виявили численні порушення, внаслідок яких зміг втекти один ув'язнений.

Адміністрація колонії зарано перевела його до відділення соціальної реабілітації, звідки він зник через відсутність необхідного нагляду, повідомили на сторінці прокуратури Київської області у Facebook.

"Тривають необґрунтовані залучення ув'язнених до відповідальності у вигляді розміщення їх у дисциплінарному ізоляторі, обмежуючи їхні права на захист і опротестування цих дій", – уточнили в прокуратурі.

Крім цього, адміністрація не забезпечує їх правом на нормальні умови утримання й залучення до роботи.

Бориспільська колонія Google-картинки (фото Влада Сека)

Як писав OBOZREVATEL, на Київщині з-під варти втік злочинець із Росії, який розшукувався у своїй країні за цілу низку злочинів. Він був затриманий у аеропорту "Бориспіль", його збиралися екстрадувати.

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