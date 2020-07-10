У київському ресторані влаштували розбірки зі стріляниною. Ексклюзив

У Києві дві компанії влаштували стрілянину в ресторані.

У четвер, 9 липня, в Києві дві компанії влаштували стрілянину в ресторані Sorbonne.

За даними джерела OBOZREVATEL в правоохоронних органах, о 18:20 між двома групами осіб, що відпочивали в закладі, виник конфлікт, який переріс у бійку.

У результаті киянин І. отримав тілесні ушкодження, а невідомий здійснив декілька пострілів з невстановленої зброї у стіну, після чого всі учасники сутички поїхали з ресторану.

Під час огляду місця події поліція виявила та вилучила пістолет АПС і 19 патронів, пістолет Макарова з глушником та знищеним номером і 13 патронів, а також пістолет-кулемет та спецзасіб Форт-14Р, зареєстрований на киянина Д.

Тим часом постраждалого І. було госпіталізовано.

Наразі вживаються заходи щодо розшуку та затримання усіх учасників конфлікту. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, масову бійку зі стріляниною в Києві в ніч на 31 травня влаштували два угруповання, пов'язані з газовим бізнесом, агроринком і торгівлею сільськогосподарською технікою.