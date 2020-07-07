У київському нічному клубі, що працює, незважаючи на карантин, на танцполі помер клієнт

У неділю, 5 липня, в київському нічному клубі, що працює, незважаючи на карантин, помер 27-річний чоловік.

Про це повідомляє ТСН. За інформацією видання, інцидент стався близько 4 години ночі в нічному клубі на Труханівському острові. Старша інспекторка дніпровського управління поліції Анна Шевчук розповіла, що в ніч трагедії поліцію в клуб викликали двічі: один раз близько опівночі, щоб оштрафувати заклад за порушення карантину, а другий раз – о 6 ранку, щоб зафіксувати смерть людини.

"Близько 12 години ночі, коли ми проводили відпрацювання території, ми склали на адміністратора цього закладу адмінматеріали. Штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Це вже не перший протокол на цей заклад", – розповідає Анна Шевчук.

Однак, як повідомляє видання, одразу після того, як поліція поїхала, клуб знову відкрився. Близько 4:30 діджей Михайло повідомив про смерть відвідувача. ТСН пише, що той спочатку танцював, а після знепритомнів.

"Зібралося багато людей і когось відкачували. Я вирішив підійти і побачив, що лежить молодий чоловік. Потім приїхала швидка, а він уже мертвий був", – розповідає він.

Вранці знімальна група навідалася в клуб, де залишалися сліди нічних гулянь, але бармен сказав, що про смерть людини чує вперше, а вночі бар нібито взагалі не працював.

"У поліції кажуть, що справу відкрили за статтею "умисне вбивство" з позначкою "природна смерть". А клуб і далі збирає бажаючих відпочити з небезпекою для здоров'я. Найближчий захід вже анонсовано з приставкою "таємний", – написали в ТСН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували фото і відео працюючого елітного столичного нічного клубу Queen під час карантину.