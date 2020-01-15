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У київському метро чоловік напав на дітей: їх врятував військовий

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У вівторок, 14 січня, в київському метро літній чоловік напав на 9-річного хлопчика. Йому не сподобалося, що дитина читає книги, а не займається спортом.

Від чоловіка також дісталося старшій сестрі постраждалого, яка за нього заступилася. Про інцидент в вагоні метро розповіла тітка хлопчика Тетяна Марусш на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні до племінника 9 років в метро (їхав зі старшою сестрою) причепився старий. Дитина в окулярах. Стояв і читав книгу у двері, праворуч. Поряд сиділа його сестра 15 років. З розповіді дітей, дідок приколупався до малого за книгу, говорив, ти і так сліпий, ще читаєш, краще б ти спортом зайнявся", – написала жінка.

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На дії чоловіка відреагувала тільки одна людина, ним виявився 42-річний боєць ВСУ. Всі інші пасажири у вагоні проігнорували те, що відбувалося.

"Ніхто у вагоні навіть не заступився за дітей. І коли хлопчик вдарив рюкзаком дідуся, за те, що той штовхнув сестру, якась тітонька почала верещати про малолітніх злочинців", – розповіла Марусш.

У київському метро чоловік напав на дітей

У київському метро чоловік напав на дітей

Колаж

Пенсіонер зламав дитині окуляри, порвав куртку і книжку. В результаті конфлікту двоє чоловіків і діти опинилися у відділенні поліції метрополітену. Правоохоронці склали адміністративний протокол на нападника.

"І все б нічого, вже до ***нарію, в якому ми живемо, просто звикла... Але! Те нещастя в слід нам кричало: Розумні сильно! Пхати дітям книги з пелюшок, а вони потім бариг в президенти вибирають. Це розцінювати як комплімент? Хоча діти злякалися. І самій страшно, серед білого дня в метро за дітей ніхто не заступився, якби не боєць української армії", – зазначила тітка постраждалого хлопчика.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві пасажири влаштували самосуд над крадієм в метро. Момент побиття потрапив на відео.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Київське метро
Місце
Україна Київ
Тег
метро
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Так исковеркать книгу, свинячей шмовой,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Дикая недострана с биомассой кастрюль.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не понимаю, зачем щирому украинцу книги?
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